ما التداعيات السلبية على "التصنيع" بعد عرقلة صفقتها مع "ترونوكس"؟

قال مازن السديري، رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال أن معارضة لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية استحواذا مقترحا لشركة "ترونوكس" على "كريستل" لا يزال قابل للنقاش من الناحية القانونية، أما من الناحية الاقتصادية والمالية فقد يؤثر القرار على ارتفاع التكاليف المالية للشركة وبالتالي ارتفاع الديون الأمر الذي سيضغط على توزيع الأرباح.

وكانت شركة "التصنيع" قد أعلنت في وقت سابق عن قيام وحدة تابعة لها بإبرام اتفاقية مشروطة مع شركة ترونوكس ليمتد أي. سي. المدرجة في السوق المالية بولاية نيويورك "شركة ترونوكس" ببيع الأعمال التجارية والأصول الخاصة بنشاط ثاني أكسيد التيتانيوم في المملكة العربية السعودية وخارجها والخاصة بشركة كريستل لصالح شركة ترونوكس.

وبلغت قيمة الصفقة 6.274 مليار ريال سعودي، أو ما يعادل 1.673 مليار دولار أميركي، بالإضافة إلى إصدار 37.580 مليون سهم جديد من فئة (A) لشركة كريستل في شركة ترونوكس والتي تمثل ما نسبته 24% من رأس مال شركة ترونوكس بعد استكمال الصفقة من خلال زيادة رأسمالها.