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ترقب رفع الفائدة على الدولار بنهاية اجتماع الفدرالي اليوم

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قال رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث Equiti Group أن الأسواق تترقب رفع الفائدة على الدولار بنهاية اجتماع الفدرالي اليوم.

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