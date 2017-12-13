ترقب رفع الفائدة على الدولار بنهاية اجتماع الفدرالي اليوم آخر تحديث: الأربعاء 24 ربيع الأول 1439 هـ - 13 ديسمبر 2017 KSA 13:11 - GMT 10:11 تارخ النشر: الأربعاء 24 ربيع الأول 1439 هـ - 13 ديسمبر 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ترقب رفع الفائدة على الدولار بنهاية اجتماع الفدرالي اليوم PDF اطبع حجم الخط قال رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث Equiti Group أن الأسواق تترقب رفع الفائدة على الدولار بنهاية اجتماع الفدرالي اليوم.