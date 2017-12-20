خبير يتوقع وصول مؤشر سوق السعودية 8500 نقطة منتصف 2018

مع إعلان المملكة العربية السعودية عن أكبر موازنة في تاريخها للعام المقبل، من المرتقب أن تستفيد العديد من القطاعات الاقتصادية من هذه الموازنة التوسعية، من بينها قطاعات الاسمنت والشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، وسوق الأسهم السعودية.

وركزت الموازنة للعام المقبل على العديد من حزم التحفيز التي تستهدف إنعاش القطاع الخاص.

الرئيس التنفيذي لشركة كير إنترناشيونال عبدالله الربدي، قال في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الحكومة السعودية ومن خلال موازنة العام المقبل قامت بتصحيح مسار الاقتصاد بعد أن شهد عام 2017 ركودا، فقامت الحكومة بمراجعة الوضع وتمديد برنامج التوازن المالي، وأعلنت عن ميزانية توسعية ركزت على الإنفاق الاستثماري.