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هل سيحدث البتكوين "صدمة" للمتعاملين؟

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قال عمرو عبده، الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريدر الأميركية لدراسات أسواق المال أن البتكوين لن يحدث صدمة للمتعاملين خصوصاً أنه مجال حديث. وأضاف " من المهم أن نعلم أن المناخ العام للعملات الرقمية يكبر كل يوم مع قبول شركات كبيرة مثل مايكروسوفت وديل للتداول في هذة العملة بالإضافة إلى دخولها في العقود الأجلة.

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