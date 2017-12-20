قال عمرو عبده، الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريدر الأميركية لدراسات أسواق المال أن البتكوين لن يحدث صدمة للمتعاملين خصوصاً أنه مجال حديث. وأضاف " من المهم أن نعلم أن المناخ العام للعملات الرقمية يكبر كل يوم مع قبول شركات كبيرة مثل مايكروسوفت وديل للتداول في هذة العملة بالإضافة إلى دخولها في العقود الأجلة.
هل سيحدث البتكوين "صدمة" للمتعاملين؟
قال عمرو عبده، الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريدر الأميركية لدراسات أسواق المال أن البتكوين لن يحدث صدمة للمتعاملين خصوصاً أنه مجال حديث. وأضاف " من المهم أن نعلم أن المناخ العام للعملات الرقمية يكبر كل يوم مع قبول شركات كبيرة مثل مايكروسوفت وديل للتداول في هذة العملة بالإضافة إلى دخولها في العقود الأجلة.