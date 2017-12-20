هل سيحدث البتكوين "صدمة" للمتعاملين؟

قال عمرو عبده، الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريدر الأميركية لدراسات أسواق المال أن البتكوين لن يحدث صدمة للمتعاملين خصوصاً أنه مجال حديث. وأضاف " من المهم أن نعلم أن المناخ العام للعملات الرقمية يكبر كل يوم مع قبول شركات كبيرة مثل مايكروسوفت وديل للتداول في هذة العملة بالإضافة إلى دخولها في العقود الأجلة.

