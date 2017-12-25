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هذه هي إصدارات المملكة من الصكوك بـ2017

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محطات اصدارت السعودية من الصكوك خلال 2017

أبريل 2017
صكوك دولية
إصدار 9 مليار دولار
طلبات 33 مليار دولار
تغطية 366%
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يوليو2017
صكوك محلية
(الطرح الأول)

إصدار 17 مليار ريال
طلبات 51 مليار ريال
تغطية 300%
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أغسطس 2017
صكوك محلية
(الطرح الثاني)
إصدار 13 مليار ريال
طلبات 38 مليار ريال
تغطية 295%

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سبتمبر 2017
صكوك محلية
(الطرح الثالث)
إصدار 7 مليار ريال
طلبات 24 مليار ريال
تغطية 350%
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أكتوبر 2017
صكوك محلية
(الطرح الرابع)
21.5 مليار ريال
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الإضافة الثانية على الطرح الرابع
إصدار 4.8 مليار ريال
طلبات 10.3 مليار ريال
التغطية 216%

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