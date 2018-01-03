جولات تفتيش على أسعار السلع والخدمات بالسعودية

واصلت وزارة التجارة والاستثمار بالسعودية، تنفيذ جولاتها التفتيشية على المنشآت التجارية في مختلف مناطق المملكة للتأكد من نظامية أعمالها والتحقق من وفرة السلع والمنتجات والمواد التموينية والبترولية، وأسفرت نتائج جولات الوزارة خلال يومين منذ سريان تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% وتصحيح أسعار الطاقة عن زيارة 6052 منشأة تجارية وتحرير 247 مخالفة على تلك المنشآت.

وشملت المخالفات المرصودة من قبل مراقبي الوزارة مخالفة مراكز وأسواق ومحال تجارية ومنافذ بيع الغاز، بالإضافة إلى محطات وقود امتنعت عن البيع ولم تلتزم بالأسعار المقررة، حيث تم إلزامها بتزويد المستهلكين بالمنتجات البترولية، وبناء عليه جرى إصدار غرامات فورية على كافة المنشآت التجارية المخالفة واستدعاء المسؤولين عنها للوزارة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

وتواصل الفرق الرقابية للوزارة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة بالتعاون مع الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية تحت إشراف غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك لضمان سرعة التدخل بمختلف مناطق المملكة، وتنفيذ جولاتها التفتيشية ومباشرة بلاغات المستهلكين بشكل فوري على مدار 24 ساعة، كما تتابع الوزارة قيام فروعها ومكاتبها في المدن والمحافظات برصد وضبط أي ممارسات مخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية فوراً.