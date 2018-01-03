"جدوى ريت السعودية": 7,3% عائد مستهدف للمستثمرين

قال هيثم بن عبدالعزيز الغنام، رئيس الاستثمارات البديلة وتطوير المنتجات في جدوى للاستثمار أن صندوق "جدوى ريت السعودية" يستهدف الاستحواذ على 5 عقارات بملكية كاملة. وأن العائد المستهدف الصافي للمستثمرين يبلغ 7,3% وهو من العوائد العالية جداً مقارنة مع الصناديق الجديدة المطروحة.

وأضاف الغنام أن الصندوق يأتي استكمالاً لاستراتيجية "جدوى" للاستثمار في طرح صناديق ريت تغطي جميع مناطق المملكة. وكانت الشركة قد طرحت خلال العام الماضي صندوق ريت الحرمين لاستهداف الاستثمار في مكة والمدينة والصندوق الحالي يستهدف الاستثمار في باقي مدن المملكة.