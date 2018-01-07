بالتفصيل.. كيف توزعت الأوامر الملكية بين مكافآت وإعادة البدلات

أوامر ملكية

موظفو الدولة من المدنيين والعسكريين:



صرف العلاوة السنوية لهذه السنة المالية اعتبارا من 1/1/2018

صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال لمدة سنة

صرف مكافأة 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة





الطلاب والطالبات:

زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10% لمدة سنة.



الرواتب والفواتير:



توحيد مواعيد صرف الرواتب لجميع العاملين في الدولة لتكون في 27 من كل شهر ميلادي.

توحيد مواعيد فواتير الخدمات في الأسبوع التالي لصرف الرواتب .





المتقاعدون ومستفيدو الضمان:

إضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي للمواطنين بمبلغ 500 ريال لمدة سنة

إضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة سنة

على أن لا يجمع بين هذا البدل وبين بدل المعاش التقاعدي



القيمة المضافة:

تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص

تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة بما لا يزيد عن مبلغ 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن