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ما السبب وراء تحسن السيولة في بورصة الكويت منذ بداية العام؟

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فيصل حسين محلل مالي في شركة الاستثمارات الوطنية يشير إلى وجود عمليات شراء انتقائية على الأسهم القيادية في بورصة الكويت.

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