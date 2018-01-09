ما السبب وراء تحسن السيولة في بورصة الكويت منذ بداية العام؟ آخر تحديث: الثلاثاء 21 ربيع الثاني 1439 هـ - 09 يناير 2018 KSA 13:53 - GMT 10:53 تارخ النشر: الثلاثاء 21 ربيع الثاني 1439 هـ - 09 يناير 2018 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ما السبب وراء تحسن السيولة في بورصة الكويت منذ بداية العام؟ PDF اطبع حجم الخط فيصل حسين محلل مالي في شركة الاستثمارات الوطنية يشير إلى وجود عمليات شراء انتقائية على الأسهم القيادية في بورصة الكويت.