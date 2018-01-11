هكذا تم تقسيم بورصة الكويت إلى 3 أسواق

تقسيم بورصة الكويت إلى 3 أسواق:

1- السوق الأول Premier :

القيمة السوقية.

السيولة المحددة.

السعر للقيمة الإسمية.

الإفصاحات باللغة العربية والإنجليزية.

عقد مؤتمرات للمحللين.

متطلبات أخرى واردة في كتاب القواعد.



2- السوق الرئيسي:

تحقيق مستوى السيولة المطلوب.



3- سوق المزادات:

الشركات ذات السيولة المنخفضة التي لا تستوفي شروط السوق الأول والسوق الرئيسي.



فترة سماح لمدة سنة للشركات التي يتوجب إدراجها في سوق المزادات تبقى خلالها في السوق الرئيسي.

الشركات المدرجة في السوق الموازي حالياً تصنف ضمن السوق الرئيسي.

الشركات التي يقل رأسمالها عن عشرة ملايين دينار كويتي تصنف ضمن سوق المزادات.