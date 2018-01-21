كيف تغير تقنية "البلوكشين" القطاعات الاقتصادية؟

تقول رئيس قسم الابتكار في مجموعة UBS فيرونيكا لانج إن لدى تقنية البلوك تشاين ميزات مثيرة، فهي تعزز الثقة بين المشاركين في الشبكة.

بالتالي، بإمكانك تحويل الأموال بشكل فوري، فبدلا من أن يستغرق تحويل الأموال خصوصا خارج البلاد عدة أيام، البلوك تشاين يضمن حصولها خلال ثوان.

لذلك، هذه التقنية تعطينا فرصة لتحسين المنتجات والخدمات، كما تعد منصة جديدة للشركات الناشئة، الأمر الذي يولد بيئة جديدة للخدمات المالية، تناسب جميع الأطراف.

من جهة أخرى، توضح مدير الاتصال في شركة Medical Chain ناتيلي فيرنيس إن تقنية البلوك تشاين في قطاع الرعاية الصحية تمكّن الأفراد من التحقق والسيطرة على بياناتهم الطبية من خلال هواتفهم النقالة.

بالتالي يكون باستطاعتهم أخذ سجلاتهم الطبية من طبيب إلى آخر، والتحدث إلى الطبيب عبر هواتفهم النقالة ودفع كشفيتهم عبر عملات مشفرة، إضافة إلى السيطرة على الخصوصية وتحديد من يحصل على البيانات الطبية للمريض.