عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق الفيديوهات أسواق الخليج

النفط يتفاعل إيجاباً مع تصريحات السعودية وروسيا حول الإنتاج

رابط مختصر

قال كامل الحرمي، خبير نفط أن التصريحات الروسية السعودية للتعاون بعد 2018 تعد مؤشراً إيجابياً لأن السعودية وروسيا هما وراء تحقيق اتفقاق خفض الانتاج، وبدون جهود الدولتين لما استطاعت الأسواق التوصل لهذة المرحلة وارتفاع سعر نفط الخام.

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر