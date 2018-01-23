هل تتجه أسهم التكنولوجيا نحو فقاعة جديدة؟

قال محمد العمران، الرئيس التنفيذي أماك للاستثمارات أن تقارير المؤسسات الاستثمارية أعطت صورة متفائلة لعام 2018 بالمجمل على أداء الاقتصاد العالمي وتفاؤل لأسواق الأسهم، رغم مخاوف من وجود فقاعة في حجم الديون العالمية على مستوى الدول والشركات وخصوصا فقاعة في أسهم التكنولوجيا تاريخيا.

وأضاف العمران، "أنه لوحظ خلال السنوات الأخيرة أن تقييم أسهم شركات التكنولوجيا لا تنطبق عليها المعايير الأكاديمية في تقييم أسعار الأسهم مما يعني أنة قد يكون هناك فقاعة في أسعار أسهم التكنولوجيا تماما كما حدث في عام 99 ميلادي عندما إنفجرت الفقاعة في مارس 2000 بالنسبة لأسهم التكنولوجيا".



