هذة هي قصة مؤسس أيكيا.. من بائع متجول إلى ثروة بـ60 مليار دولار

ودَّع عالم المال والأعمال في العالم الأحد مؤسس شركة المفروشات الأشهر في العالم "إيكيا"، وهو الملياردير انغفار كامبراد، الذي وافته المنية عن 91 عاماً، فيما وصفته الشركة في بيان لها بأنه "واحد من أعظم رجال الأعمال في القرن العشرين".

وفيما يلي أبرز الحقائق حول حياة الملياردير كامبراد:



- تقدر ثروته بنحو 59 مليار دولار

- يعد ثامن أغنى رجل في العالم وفق فوربس

- أسس متاجر إيكيا عام 1943 حين كان عمره 17 عاما

- يرمز "إيكيا" لأحرف اسمه ومزرعته والقرية التي ولد فيها

- بدأ يبيع عيدان الكبريت والأقلام حين كان عره 5 سنوات

- ظل يسافر على الدرجة الاقتصادية والنزول في فنادق غير فخمة

- كان يعاني من "الديسليكسيا" أو "عسر القراءة"

- توفي عن عمر ناهز 92 عاما



