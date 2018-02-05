هل يحل انضمام سوق الكويت إلى "فوتسي" مشكلة السيولة المزمنة؟

19 جمادي الأول 1439 هـ -

19 جمادي الأول 1439 هـ -

عمرو سرحان مساعد مدير إدارة البحوث والدراسات في شركة الاستثمارات الوطنية يتحدث عن أبرز التطورات في السوق الكويتية.