هل يحل انضمام سوق الكويت إلى "فوتسي" مشكلة السيولة المزمنة؟ آخر تحديث: الاثنين 19 جمادي الأول 1439 هـ - 05 فبراير 2018 KSA 13:29 - GMT 10:29 تارخ النشر: الاثنين 19 جمادي الأول 1439 هـ - 05 فبراير 2018 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هل يحل انضمام سوق الكويت إلى "فوتسي" مشكلة السيولة المزمنة؟ PDF اطبع حجم الخط عمرو سرحان مساعد مدير إدارة البحوث والدراسات في شركة الاستثمارات الوطنية يتحدث عن أبرز التطورات في السوق الكويتية.