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هل يحل انضمام سوق الكويت إلى "فوتسي" مشكلة السيولة المزمنة؟

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عمرو سرحان مساعد مدير إدارة البحوث والدراسات في شركة الاستثمارات الوطنية يتحدث عن أبرز التطورات في السوق الكويتية.

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