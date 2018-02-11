هل تهدد خلافات صفقة "عمانتل" سهم "زين الكويت"؟

قال ميثم الشخص الخبير في الأسواق المالية إن الجمعية العمومية لشركة الاتصالات المتنقلة "زين" ستركز على الفارق السعري في صفقة أسهم الخزينة.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن هناك سيناريوهين، الأول أن ينتهي الاجتماع بالتوافق ويفضي إلى توصيات وأمور الإدارية، والثاني أن يقوم أحد الأطراف بالتصعيد ويلجأ إلى القضاء الذي سيستغرق فترة طويلة مما سيكون له انعكاسات سلبية على سهم الشركة.

يذكر أن مجموعة الأوراق المالية، وهي ذراع مجموعة الشيخ سالم العلي الاستثمارية، طالبت بعقد هذه العمومية بالنيابة عنها وعن مجموعة من عملائها وبعض ملاك أسهم "زين" التي تمثل ملكيتهم نسبة تزيد عن 10% في رأسمال "زين".

وقالت مصادر مسؤولة في "زين" لـ"العربية نت" إن "مجلس الإدارة جاهز لعقد العمومية، حيث إنه مطمئن أن ما تم في إجراءات البيع قانوني، وإن أي جديد سيطرأ في العمومية سيكون هناك جاهزية للرد عليه".



