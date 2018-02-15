لماذا لم تتأثر الأسهم الأميركية بأرقام التضخم؟

قال عمرو عبده، الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريدر الأميركية لدراسات أسواق المال أن أسواق الأسهم الأميركية ارتفعت للجلسة الرابعة على التوالي رغم ارتفاع التضخم. وأضاف أن التضخم في الرواتب كان أقل من المتوقع ما أعطى بدورة بعض الطمأنينة لكن هناك سبب أخر في البيانات. وإذا نظرنا إلى العوائد في الأسهم هي 300 نقطة أساس فوق العوائد من السندات الأميركية في الوقت الحالي بحوالي 300 نقطة أساس.

وتابع "إذا نظرنا لنفس هذة الإحصائية في الخمسين سنة قبل الأزمة العالمية نجد أن العوائد على الأسهم خلال العشر سنوات هي 55 نقطة أساس، مما يعني أنه لو كان هناك تضخم وحتى لو بدأ العائد على العشر سنوات في الارتفاع بعض الشي مازلنا مبكرين لكي يشكل هذا الارتفاع تهديداً على الارتفاعات التي نشهدها في الأسهم. هناك خيار بين اثنين إما أن يكون هناك فقاعة في الأسهم أو هناك فقاعة في السندات."



