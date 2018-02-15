كيف تفاعل سهم إعمار مع تراجع النتائج الفصلية 15%؟

قال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأول للأوراق المالية أن تراجع سهم شركة إعمار العقارية بنحو 2.8% لأدنى مستوى منذ 14 شهرا عند 6.20 درهم للسهم في جلسة أمس يعود لتراجع مبيعات الربع الرابع. وأضاف أن تباطئ النمو الاقتصادي والناتج المحلي لحق بأداء الشركات العقارية وبالتالي نتائجها الفصلية.

