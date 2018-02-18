106 شركات كويتية لم تفصح عن نتائجها المالية..لماذا؟ آخر تحديث: الأحد 2 جمادي الثاني 1439 هـ - 18 فبراير 2018 KSA 13:28 - GMT 10:28 تارخ النشر: الأحد 2 جمادي الثاني 1439 هـ - 18 فبراير 2018 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك 106 شركات كويتية لم تفصح عن نتائجها المالية..لماذا؟ PDF اطبع حجم الخط عمرو سرحان مساعد مدير إدارة البحوث والدراسات في شركة الاستثمارات الوطنية يحلل نتائج الشركات الكويتية المدرجة في البورصة.