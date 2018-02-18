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106 شركات كويتية لم تفصح عن نتائجها المالية..لماذا؟

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عمرو سرحان مساعد مدير إدارة البحوث والدراسات في شركة الاستثمارات الوطنية يحلل نتائج الشركات الكويتية المدرجة في البورصة.

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