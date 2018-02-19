ما فوائد وجود نظام الإفلاس للمستثمرين بالسعودية؟

قال ثامر السعيد، الرئيس التنفيذي للاستثمار مضاء للاستثمار أن توجه السعودية لإقرار وتطبيق قانون الإفلاس يأتي لتحفيز الاستثمار الأجنبي في السعودية. وأضاف أن وجود النظام سيتيح الأريحية لجذب مزيداً من الاستثمارات ودخول المستثمرين الأجانب للسوق السعودي.

