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ما السيناريوهات المطروحة أمام "دانة غاز"؟

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قال عصام كسابية، محلل أول للأسهم ميناكورب للخدمات المالية أن قضية "دانة غاز" قد حسمت بعد تقرير المحكمة الإنجليزية وعلى الشركة أن تبحث السيناريوهات المطروحة أمامها خصوصاً أن الصكوك منفصلة إلى جزئين، بعض الصكوك تتحول لأسهم وجزء سيدفع نقداً.

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