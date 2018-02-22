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عوائد السندات الأميركية تقفز لأعلى مستوى منذ يوليو 2015

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صعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية أمس الأربعاء في تعاملات متقلبة، بعد أن أكد أحدث محضر لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي التكهنات بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة مع توقع تسارع النمو الاقتصادي.

وقالت مراسلة العربية في لندن كارينا كامل أن عوائد #سندات_الخزانة لأجل 30 عاما قفزت إلى 3.233% وهو أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2015، في حين صعد عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 2.957 % وهو أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2014.

وارتفع عائد السندات الأميركية لأجل عامين، وهي فترة الاستحقاق الأكثر تأثرا بتوقعات أسعار الفائدة، إلى 2.274 % بعد أن قفز في وقت سابق من الجلسة إلى 2.282 % وهو أعلى مستوى في تسعة أعوام.

كلمات دالّة

#سندات الخزانة

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