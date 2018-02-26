كيف تفاعل السوق مع التغيرات الجديدة لـمجموعة "جي أف إتش"؟

قال وائل مهدي، مدير التداول في ضمان للأوراق المالية أن "جي إف إتش" تستأثر بمعظم التداولات في سوق دبي خصوصاً بعد الاعلان عن تعيّن جاسم الصديقي رئيسا لمجلس الإدارة وتوزيع أكثر من 200 مليون دولار على المساهمين كأرباح نقدية وأسهم معاد شراؤها".

وأكد الصديقي في تعليقه " تتهيأ مجموعة جي اف اتش في العام 2018 لعدد من التخارجات والشراكات الإقليمية الهامة التي ستدعم القيمة السوقية للمجموعة وتعزز قائمة المساهمين الرئيسية. هذا بالإضافة إلى طموح المجموعة للتواجد في الأسواق العالمية من خلال إدراجات ثانوية أو استحواذات استراتيجية".