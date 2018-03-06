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هذا أبرز ما جاء في تصريحات محمد بن سلمان عن العلاقة مع بريطانيا!

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أبرز ما جاء في تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة حصرية مع صحيفة "تليغراف Telegraph" البريطانية :

- نأمل أن تستفيد الشركات البريطانية من التغيرات في السعودية بعد البركست.

- بعد البركست ستكون هناك فرص ضخمة لبريطانيا نتيجة لرؤية 2030.

- السعودية بحاجة إلى أن تكون جزءاً من الاقتصاد العالمي.

- يجب أن يكون الشعب السعودي قادراً على التحرك بحرية.

- العلاقة القوية بين السعودية وبريطانيا مهمة للحفاظ على الأمن.

- من المهم الترويج للإسلام المعتدل.

- نمو اقتصاد السعودية ينعش المنطقة وهو ما يحارب التطرف.

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