هذا أبرز ما جاء في تصريحات محمد بن سلمان عن العلاقة مع بريطانيا!

أبرز ما جاء في تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة حصرية مع صحيفة "تليغراف Telegraph" البريطانية :
- نأمل أن تستفيد الشركات البريطانية من التغيرات في السعودية بعد البركست.
- بعد البركست ستكون هناك فرص ضخمة لبريطانيا نتيجة لرؤية 2030.
- السعودية بحاجة إلى أن تكون جزءاً من الاقتصاد العالمي.
- يجب أن يكون الشعب السعودي قادراً على التحرك بحرية.
- العلاقة القوية بين السعودية وبريطانيا مهمة للحفاظ على الأمن.
- من المهم الترويج للإسلام المعتدل.
- نمو اقتصاد السعودية ينعش المنطقة وهو ما يحارب التطرف.