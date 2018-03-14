عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق الفيديوهات أسواق الخليج

ماذا قالت "موديز" عن معنويات المستثمرين في منطقة الخليج؟

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

لين شومان موفدة العربية تشير إلى ما أبرز ما جاء في تقرير موديز حول الشركات الخليجية، واتجاهها إلى أسواق رأس المال بينما تمضي الحكومات قدما في إصلاحات هيكلية.

ونقلت عن موديز، أن الشركات الكبرى في مجلس التعاون الخليجي ستستخدم بشكل متزايد أسواق رأس المال للحصول على تمويل على مدار الأعوام الخمسة القادمة.

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر