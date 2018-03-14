ماذا قالت "موديز" عن معنويات المستثمرين في منطقة الخليج؟

لين شومان موفدة العربية تشير إلى ما أبرز ما جاء في تقرير موديز حول الشركات الخليجية، واتجاهها إلى أسواق رأس المال بينما تمضي الحكومات قدما في إصلاحات هيكلية.



ونقلت عن موديز، أن الشركات الكبرى في مجلس التعاون الخليجي ستستخدم بشكل متزايد أسواق رأس المال للحصول على تمويل على مدار الأعوام الخمسة القادمة.