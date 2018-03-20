الجنية الاسترليني يتحرك على وقع اتفاق بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي

ارتفع الدولار 0.15% مقابل سلة من العملات إلى 89.91، ليعكس اتجاها نزوليا بنسبة 0.5% في اليوم السابق بفضل ارتفاع الجنية الاسترليني بعد الإعلان عن اتفاق بشأن المرحلة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وصعود اليورو.

قال محمد المريري، المدير الاقليمي للمنطقة العربية بشركة أوربكس أن الجنية الاسترليني حقق ارتفاعات جيدة مباشرة بعد الاعلان عن التوصل لاتفاق معالاتحاد الأوروبي.

ويحمل تحرك الجنية الاسترليني الصاعد الكثير من البيانات الاقتصادية الهامة وعلى رأسها بيانات التضخم وبيانات الانتاج والاستهلاك.



