ماهي كامبريدج أنالاتيكا؟ الشركة التي هزت فيسبوك

هي فرع من مجموعة SCL المقاول الحكومي والعسكري
تم إنشاءها في العام 2013 للتركيز على الإنتخابات الأميركية
تم دعمها بمبلغ 15 مليون دولار من الملياردير Robert Mercer و Steve Bannon
هدفها جمع البيانات وعمل دراسات لتوقعات سلوك المستهلك
لم تكن فضيحة فيسبوك هي الأولى لها
تم إتهامها بالتدخل في الإنتخابات الكينية بين عامي 2013-2017
فضيحة فيسبوك
جمعت الشركة معلومات عن 50 مليون مستخدم لفيسبوك بطرق احتيالية
قالت الشركة إنه تم شطب كافة المعلومات في العام 2015 وهو ما ثبت عدم صحته
فيسبوك تعيين مدققين للحصول على إجابات
السلطات البريطانية تخطط لتفتيش مكاتب كامبريدج أنالاتيكا