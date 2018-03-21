ماهي كامبريدج أنالاتيكا؟ الشركة التي هزت فيسبوك

هي فرع من مجموعة SCL المقاول الحكومي والعسكري

تم إنشاءها في العام 2013 للتركيز على الإنتخابات الأميركية

تم دعمها بمبلغ 15 مليون دولار من الملياردير Robert Mercer و Steve Bannon

هدفها جمع البيانات وعمل دراسات لتوقعات سلوك المستهلك

لم تكن فضيحة فيسبوك هي الأولى لها

تم إتهامها بالتدخل في الإنتخابات الكينية بين عامي 2013-2017

فضيحة فيسبوك

جمعت الشركة معلومات عن 50 مليون مستخدم لفيسبوك بطرق احتيالية

قالت الشركة إنه تم شطب كافة المعلومات في العام 2015 وهو ما ثبت عدم صحته

فيسبوك تعيين مدققين للحصول على إجابات

السلطات البريطانية تخطط لتفتيش مكاتب كامبريدج أنالاتيكا