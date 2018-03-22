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بعد تراجع معدلات التضخم..هل يخفض المركزي المصري الفائدة؟

المصدر: العربية.نت
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وائل عنبة رئيس شركة الأوائل للاستشارات المالية يشير إلى أن المشتريات الأجنبية تستمر بدعم المؤشرات في البورصة المصرية.

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