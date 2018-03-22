بعد تراجع معدلات التضخم..هل يخفض المركزي المصري الفائدة؟ آخر تحديث: الخميس 5 رجب 1439 هـ - 22 مارس 2018 KSA 14:48 - GMT 11:48 تارخ النشر: الخميس 5 رجب 1439 هـ - 22 مارس 2018 KSA 14:46 - GMT 11:46 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بعد تراجع معدلات التضخم..هل يخفض المركزي المصري الفائدة؟ PDF اطبع حجم الخط وائل عنبة رئيس شركة الأوائل للاستشارات المالية يشير إلى أن المشتريات الأجنبية تستمر بدعم المؤشرات في البورصة المصرية.