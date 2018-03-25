كيف تتأثر المنافسة في قطاع الألبان باستحواذ "نادك" على "الصافي"؟ آخر تحديث: الأحد 8 رجب 1439 هـ - 25 مارس 2018 KSA 14:44 - GMT 11:44 تارخ النشر: الأحد 8 رجب 1439 هـ - 25 مارس 2018 KSA 14:40 - GMT 11:40 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كيف تتأثر المنافسة في قطاع الألبان باستحواذ "نادك" على "الصافي"؟ PDF اطبع حجم الخط ثامر السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة مضاء للاستثمار يحلل صفقة استحواذ "نادك" على "الصافي دانون".