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كيف تتأثر المنافسة في قطاع الألبان باستحواذ "نادك" على "الصافي"؟

المصدر: العربية.نت
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ثامر السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة مضاء للاستثمار يحلل صفقة استحواذ "نادك" على "الصافي دانون".

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