الأسواق تراقب التهديدات المتبادلة بحرب تجارية بين الصين وأميركا آخر تحديث: الاثنين 9 رجب 1439 هـ - 26 مارس 2018 KSA 13:38 - GMT 10:38 تارخ النشر: الاثنين 9 رجب 1439 هـ - 26 مارس 2018 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الأسواق تراقب التهديدات المتبادلة بحرب تجارية بين الصين وأميركا PDF اطبع حجم الخط كارينا كامل مراسلة العربية تشير إلى أن الأسواق بدأت تبدي ارتياحها بعدما هدأت شرارة الحرب التجارية بين الصين وأميركا.