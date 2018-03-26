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الأسواق تراقب التهديدات المتبادلة بحرب تجارية بين الصين وأميركا

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كارينا كامل مراسلة العربية تشير إلى أن الأسواق بدأت تبدي ارتياحها بعدما هدأت شرارة الحرب التجارية بين الصين وأميركا.

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