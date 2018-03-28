السعودية تستهدف وفورات بـ40 مليار دولار سنويا من ترشيد الطاقة

قال ناصر الطيبي الزميل المختص بشؤون الطاقة إن إعلان السعودية عن إنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم لإنتاج 200 جيغاوات في السعودية يعتبر من المشاريع الضخمة والكبيرة على مستوى العالم.

وأضاف الطيبي أنه عندما نتحدث عن القدرة الشمسية لإنتاج الطاقة الشمسية المركبة حالياً في العالم كله فسنجدها تقف عند 400 جيغاواط، وعندما نقول إن السعودية لوحدها ستضيف من الآن وحتى 2030 معدل 50% من القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية العالمية فهذا رقم هائل جداً بكل ما تحمله الكلمة من مقاييس ومعان.

وتابع "بطبيعة الحال أتصور أن ما يراهنون عليه في السعودية وفي صندوق رؤية "سوفت بنك" هو القدرات الإنتاجية الكبيرة القادرة على خفض التكلفة لإنتاج الطاقة الشمسية".