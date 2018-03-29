بالتفصيل.. مراحل دخول الاستثمارات في السوق السعودي

هذه هي أبرز مراحل والخطوات "التدريجية" لدخول الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودية بالتسلسل الزمني:

أغسطس 2014 : صدور مشروع لائحة تنظيم استثمارات المؤسسات الأجنبية في سوق الأسهم .



1 يونيو 2015 : السماح للمؤسسات الأجنبية المؤهلة بالاستثمار المباشر.

25 نوفمبر 2017 : تخفيف قيود الاستثمار المفروضة على المؤسسات المالية الأجنبية .

25 نوفمبر 2017 : خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة المالية طالبة التأهيل إلى النصف.

1 يناير 2018 : السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالإستثمار في السوق الموازية .