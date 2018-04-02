ما هي أبرز التطورات التي طرأت على بورصة الكويت تاريخيا؟ آخر تحديث: الاثنين 16 رجب 1439 هـ - 02 أبريل 2018 KSA 14:47 - GMT 11:47 تارخ النشر: الاثنين 16 رجب 1439 هـ - 02 أبريل 2018 KSA 14:45 - GMT 11:45 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ما هي أبرز التطورات التي طرأت على بورصة الكويت تاريخيا؟ PDF اطبع حجم الخط عبدالسلام العوضي الرئيس التنفيذي لشركة سور السلام التجارية يتحدث عن مميزات السوق الكويتية وأبرز مراحل تطويرها.