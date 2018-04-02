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ما هي أبرز التطورات التي طرأت على بورصة الكويت تاريخيا؟

المصدر: العربية.نت
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عبدالسلام العوضي الرئيس التنفيذي لشركة سور السلام التجارية يتحدث عن مميزات السوق الكويتية وأبرز مراحل تطويرها.

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