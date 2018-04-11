اليورو يواصل ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي

توقع نورس حافظ كبير استراتيجي الأسواق لدى كافيو للوساطة المالية أن يوقف المركزي الأوروبي برنامج التيسير الكمي بعد أن أظهرت بيانات التضخم ارتفاعاً بـ 1.4% بمؤشر العام والمؤشر الأساسي بقي عند الـ 1% ، لكن مع ارتفاع أسعار النفط ستمتد أثار التضخم إلى المؤشرات الأساسية.

