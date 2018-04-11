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اليورو يواصل ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي

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توقع نورس حافظ كبير استراتيجي الأسواق لدى كافيو للوساطة المالية أن يوقف المركزي الأوروبي برنامج التيسير الكمي بعد أن أظهرت بيانات التضخم ارتفاعاً بـ 1.4% بمؤشر العام والمؤشر الأساسي بقي عند الـ 1% ، لكن مع ارتفاع أسعار النفط ستمتد أثار التضخم إلى المؤشرات الأساسية.

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