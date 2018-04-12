إعمار تستهدف نمو أعمالها بنسبة 20% سنويا

كشف محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة "إعمار العقارية"، أن الشركة تستهدف نمو أعمالها بنسبة 20% سنويا وترى فرصا كبيرة في السعودية.

وقال وائل مهدي، مدير التداول في شركة ضمان للأوراق المالية إن أسهم شركة إعمار تفاعلت بشكل كبير على تصريحات العبار عن مراحل النمو المتوقعة، خصوصاً مع قرب إعلان النتائج الفصلية والمشاريع المستقبلية.

وأضاف "تراجع السهم مع افتتاح جلسة اليوم مع الضغوط البيعية والعوامل الجيوسياسية والتوترات الإقليمية أو العالمية في منطقة الشرق الأوسط وما يدور في هذة المنطقة يؤثر على شهية المستثمرين".