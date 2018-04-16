ما السبب وراء تراجع المؤشرات الجديدة بالسوق الكويتي؟

قال عمرو سرحان، مساعد مدير إدارة البحوث و الدراسات شركة الاستثمارات الوطنية أن عملة الإنخفاض التي طرأت على المؤشرات الجديدة للبورصة الكويتية كانت متوقعة. وأضاف أن القسم الأكبر من متداولي السوق الكويتي هم لأفراد، ومن الطبيعي أن يكون هناك بعض من المخاوف والحذر أو الترقب لما سيحدث للسوق بعد عملية التقسيم التي حدثت لسوق رئيسي وسوق أول.

