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تحسن النشاط على السوق الرئيسي بالكويت مع ترقب نتائج الشركات

المصدر: العربية.نت
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قال ميثم الشخص، خبير الأسواق المالية في الكويت أن تداولات السوق الرئيسي شهدت تحسن نسبي مع ترقب نتائج الشركات للربع الأول.

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