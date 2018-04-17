تحسن النشاط على السوق الرئيسي بالكويت مع ترقب نتائج الشركات آخر تحديث: الثلاثاء 1 شعبان 1439 هـ - 17 أبريل 2018 KSA 12:11 - GMT 09:11 تارخ النشر: الثلاثاء 1 شعبان 1439 هـ - 17 أبريل 2018 KSA 11:58 - GMT 08:58 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تحسن النشاط على السوق الرئيسي بالكويت مع ترقب نتائج الشركات PDF اطبع حجم الخط قال ميثم الشخص، خبير الأسواق المالية في الكويت أن تداولات السوق الرئيسي شهدت تحسن نسبي مع ترقب نتائج الشركات للربع الأول.