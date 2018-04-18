المركزي الصيني يخفض نسبة الإحتياطي الإلزامي للبنوك 100 نقطة أساس

قال عمرو عبده، الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريدر الأميركية لدراسة أسواق المال أن إعلان المركزي الصيني تخفيض نسبة الإحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية تعد خطوة إيجابية للأسواق المالية، إلا أن القراءة المتأنية للقرار توضح أن معظم الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي جاء من خلال الاستثمار في الأصول الثابتة. وبالتالي فإن مجمل هذة الإرتفاعات جاءت نتيجة دين وليس نمو اقتصادي طبيعي وهو ما يبرر خطوة المركزي الصيني.

