هذه هي أبرز الأفلام الأكثر تحقيقاً للإيرادات تاريخياً

يأتي فيلم "Avatar" في المرتبة الأولى، حقق إيرادات حتى اليوم بلغت مليارين وثمانمئة مليون دولار.

ليأتي فيلم Titanicفي المرتبة الثانية حيث حقق إيرادات بلغت حتى اليوم مليارين ومئتي مليون دولار.

أما المرتبة الثالثة فهي لفيلم Star Wars : The Force Awakens حيث حقق إيرادات حتى اليوم بقيمة ملياري دولار.

وفي المقابل، الكثير من الأفلام فشلت من حيث الإيرادات من بينها The 13th Warriorوالذي بلغت خسائره حتى الآن مع احتساب التضخم مئة وتسعين مليون دولار.

وتم تكريم أفضل أفلام عامي 1927 و1928 في أول حفل للأوسكار كانت مدته 15 دقيقة.

حيث فاز الفيلم الصامت Wings بالأوسكار والذي تناول الحرب العالمية الأولى.