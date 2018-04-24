ماهي تداعيات ارتفاع عوائد السندات على الأسواق والدولار؟

قال وائل حماد مسؤول تطوير الأعمال في شركة ICM Capital أن هناك علاقة عكسية بين أسعار السندات وعوائد السندات و أن التخوف الأساسي من السندات دائما يعود لكونة المؤشر العام بالنسبة لمعدلات الديون بالنسبة للشركات والإقراض.

وأضاف أن الضغوط التضخمية هي ما كانت تؤدي لإرتفاع أسعارها، خصوصاً بعد المناخ العام للتضخم بعد النزاع التجاري ما نتج عنة تهديد لأسعار المستهلكين وهو ما ينعكس على عوائدهم الثابتة، الأمر الذي من شأنة أن يؤدي لعزوف المستثمرين أو الدخول على سندات طويلة الأجل وإرتفاع تكلفة الإقراض بالنسبة للشركات بالإضافة لتأثيرها على عوائدها زتوزيعات الأرباح وبالتالي التخارج من هذة الأسهم.