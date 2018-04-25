ما الشكل الذي تأخذه عقود التخصيص؟

عقود التخصيص :

1- الخدمة : القطاع الخاص يقدم خدمة بمقابل مالي من الحكومة.

مدة العقد: سنة و3 سنوات

2- الإدارة: القطاع الخاص يدير المنشأة بمقابل مادي من الحكومة.

مدة العقد: 5 و10 سنوات

3- التأجير :

تأجير الأصول للقطاع الخاص مقابل مبلغ مالي.

ملكية الأصول تبقى تابعة للقطاع العام.

القطاع الخاص يتحمل مخاطر التشغيل.

4- الامتياز :

القطاع الخاص يقوم بأعمال التشغيل والصيانة والتطوير .

القطاع الخاص يتحمل مخاطر التشغيل.

ملكية الأصول تبقى بيد القطاع العام .

مدة العقد تتراوح بين 10 و20 سنة .

5- الشراكة بين القطاعين العام والخاص:

للقطاع الخاص الحق في بناء وتشغيل المشروع

مدة العقد تتراوح بين 25 و30 سنة

من الأمثلة على هذه العقود: بناء- تشغيل - تحويل ( BOT) ، بناء- تملك- تشغيل ( BOO ) ، تطوير- بناء- تمويل- تشغيل (BDFO ).