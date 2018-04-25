ما الشكل الذي تأخذه عقود التخصيص؟

عقود التخصيص :
1- الخدمة : القطاع الخاص يقدم خدمة بمقابل مالي من الحكومة.
مدة العقد: سنة و3 سنوات
2- الإدارة: القطاع الخاص يدير المنشأة بمقابل مادي من الحكومة.
مدة العقد: 5 و10 سنوات
3- التأجير :
تأجير الأصول للقطاع الخاص مقابل مبلغ مالي.
ملكية الأصول تبقى تابعة للقطاع العام.
القطاع الخاص يتحمل مخاطر التشغيل.
4- الامتياز :
القطاع الخاص يقوم بأعمال التشغيل والصيانة والتطوير .
القطاع الخاص يتحمل مخاطر التشغيل.
ملكية الأصول تبقى بيد القطاع العام .
مدة العقد تتراوح بين 10 و20 سنة .
5- الشراكة بين القطاعين العام والخاص:
للقطاع الخاص الحق في بناء وتشغيل المشروع
مدة العقد تتراوح بين 25 و30 سنة
من الأمثلة على هذه العقود: بناء- تشغيل - تحويل ( BOT) ، بناء- تملك- تشغيل ( BOO ) ، تطوير- بناء- تمويل- تشغيل (BDFO ).