ما السبب وراء تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو بالربع الأول؟ آخر تحديث: الأربعاء 16 شعبان 1439 هـ - 02 مايو 2018 KSA 14:58 - GMT 11:58 تارخ النشر: الأربعاء 16 شعبان 1439 هـ - 02 مايو 2018 KSA 14:48 - GMT 11:48 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ما السبب وراء تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو بالربع الأول؟ PDF اطبع حجم الخط مراسلة العربية كارينا كامل تشير إلى أن مؤشر نشاط القطاع الصناعي في أوروبا سجل أدنى قراءة منذ مارس 2017 .