عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق الفيديوهات أسواق الخليج

ما السبب وراء تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو بالربع الأول؟

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

مراسلة العربية كارينا كامل تشير إلى أن مؤشر نشاط القطاع الصناعي في أوروبا سجل أدنى قراءة منذ مارس 2017 .

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر