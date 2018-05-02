الكويت تتجه لطرح 26 إلى 44 % من البورصة للخصخصة

قال ميثم الشخص، خبير أسواق مالية أن توجه الكويت لخصخصة البورصة سيأتي على جزئين لرأس مال شركة البورصة من خلال الطرح الخاص والمشغل سيكون لة حصة مابين 26 إلى 44% بشروط معينة ومنها أن يدير المشغل أسواق في مناطق ذات تصنيف أسواق ناشئة وفق فوتسي أو مورجان ستانلي مع رؤوس أموال بقيمة رأس مالية لهذة الأسواق بأكثر من 200 مليار دولار أو يكون هناك إيراد من الإدارة بأكثر من 200 مليون دولار.

وأضاف أن هناك اشتراطات للمشغل العالمي أو الشريك في الشركات المدرجة في السوق الأول والسوق الرئيسي بإشتراطات معينة وتدل هذة الاشتراطات إلى أقل ما يكون في هذا المشغل العالمي أن يكون بمستوى نازداك أو غيرها من الأسواق العالمية.