وزير البترول المصري: تسويق جزء من حقل قبرصي محليا

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن إنتاج حقل ظهر يبلغ 900 مليون قدم مكعبة يوميا، متوقعا تجاوزه مليار قدم مكعبة خلال أيام قليلة.

وأشار الملا إلى أن الاتفاقية المبدئية التي تم توقيعها مع نظيره القبرصي تنص على نقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي إلى مصر لإسالته وإعادة تصديره إلى أوروبا.

وأوضح الملا أنه سيتم تسويق جزء من حقل قبرصي محليا، مشيرا إلى أنه سيتم طرح مزايدات خلال الفترة القليلة المقبلة.

وبحسب الملا، فإن تكلفة خط العاز لنقل العاز من الحقول القبرصية إلى مصر سيتكلف من 800 مليون دولار إلى حوالي مليار دولار، سيتحملها المستثمرون والشركاء في حقل أفروديت.

وأضاف أنه لم يتم تحديد رسوم الإسالة والمرور في الشبكة القومية للغاز، لافتا إلى أن الاتفاق بين مصر وقبرص هو اتفاق مستقل بين البلدين.