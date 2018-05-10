بناء "ثقافة الادخار" منهج للاستقلال المالي بالسعودية

قال هشام أبو جامع، خبير أسواق مالية أن اعتماد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (برنامج تطوير القطاع المالي 2020)، أحد برامج تحقيق (رؤية السعودية 2030)، يسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعًا ماليًا متنوعًا وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني.

وأضاف أبو جامع أن أهداف برنامج تطوير القطاع المالي طموحة وأن تطبيق الخطة تتطلب تكاتف جهود جهات عدة من مؤسسات مالية وجهات شبة حكومية وشركات خاصة.

وأكد على أهمية طرح البرنامج لموضوع الإدخار بشكل موسع لما له من منافع كبيرة على الأفراد. وأضاف أن موضوع "الثقافة المالية والإدخار" يجب أن يستوعبها الجميع لتحقيق منهج جديد من الاستقلال المالي للمجتمع السعودي.