عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق الفيديوهات أسواق الخليج

الزفاف الملكي يمثل فرصة ذهبية للاقتصاد البريطاني..كيف؟

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

كارينا كامل مراسلة العربية تشير إلى ارتفاع حجوزات الشقق بـ 192% على موقع airbnb في وندزر ، بسبب الزفاف الملكي.

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر