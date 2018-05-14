الزفاف الملكي يمثل فرصة ذهبية للاقتصاد البريطاني..كيف؟ آخر تحديث: الاثنين 28 شعبان 1439 هـ - 14 مايو 2018 KSA 14:16 - GMT 11:16 تارخ النشر: الاثنين 28 شعبان 1439 هـ - 14 مايو 2018 KSA 14:11 - GMT 11:11 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الزفاف الملكي يمثل فرصة ذهبية للاقتصاد البريطاني..كيف؟ PDF اطبع حجم الخط كارينا كامل مراسلة العربية تشير إلى ارتفاع حجوزات الشقق بـ 192% على موقع airbnb في وندزر ، بسبب الزفاف الملكي.