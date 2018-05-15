دمج ساب والأول:ثالث أكبر بنك سعودي بأصول 287 مليار ريال آخر تحديث: الثلاثاء 29 شعبان 1439 هـ - 15 مايو 2018 KSA 13:22 - GMT 10:22 تارخ النشر: الثلاثاء 29 شعبان 1439 هـ - 15 مايو 2018 KSA 13:16 - GMT 10:16 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك دمج ساب والأول:ثالث أكبر بنك سعودي بأصول 287 مليار ريال PDF اطبع حجم الخط سينتج عن اندماج "ساب" و"الأول" ثالث أكبر بنك سعودي بأصول 287.5 مليار ريال ، بعد الأهلي التجاري والراجحي.