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دمج ساب والأول:ثالث أكبر بنك سعودي بأصول 287 مليار ريال

المصدر: العربية.نت
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سينتج عن اندماج "ساب" و"الأول" ثالث أكبر بنك سعودي بأصول 287.5 مليار ريال ، بعد الأهلي التجاري والراجحي.

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