عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق الفيديوهات أسواق الخليج

3 عوامل وراء تدهور عملات الأسواق الناشئة..تعرف عليها

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

هيثم الجند كبير محللي الأسواق في شركة تي ماتريكس يشير إلى أن تركيا تدفع عائدا على سنداتها أكثر من دول تصنيفها أدنى.

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر