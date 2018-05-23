3 عوامل وراء تدهور عملات الأسواق الناشئة..تعرف عليها آخر تحديث: الأربعاء 8 رمضان 1439 هـ - 23 مايو 2018 KSA 15:52 - GMT 12:52 تارخ النشر: الأربعاء 8 رمضان 1439 هـ - 23 مايو 2018 KSA 15:47 - GMT 12:47 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك 3 عوامل وراء تدهور عملات الأسواق الناشئة..تعرف عليها PDF اطبع حجم الخط هيثم الجند كبير محللي الأسواق في شركة تي ماتريكس يشير إلى أن تركيا تدفع عائدا على سنداتها أكثر من دول تصنيفها أدنى.