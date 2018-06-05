عمليات بيع مكثفة تكبد بورصة مصر خسائر بـ14% منذ مايو آخر تحديث: الثلاثاء 21 رمضان 1439 هـ - 05 يونيو 2018 KSA 13:00 - GMT 10:00 تارخ النشر: الثلاثاء 21 رمضان 1439 هـ - 05 يونيو 2018 KSA 12:30 - GMT 09:30 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك عمليات بيع مكثفة تكبد بورصة مصر خسائر بـ14% منذ مايو PDF اطبع حجم الخط معتصم الشهيدي عضو مجلس إدارة هوريزون لتداول الأوراق المالية يتحدث عن أبرز الأسباب وراء الهبوط القوي لمؤشر EGX30 اليوم.