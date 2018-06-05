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عمليات بيع مكثفة تكبد بورصة مصر خسائر بـ14% منذ مايو

المصدر: العربية.نت
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معتصم الشهيدي عضو مجلس إدارة هوريزون لتداول الأوراق المالية يتحدث عن أبرز الأسباب وراء الهبوط القوي لمؤشر EGX30 اليوم.

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