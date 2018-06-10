بيكر هيوز: عدد الحفارات عند أعلى مستوياته منذ مارس 2015 آخر تحديث: الأحد 26 رمضان 1439 هـ - 10 يونيو 2018 KSA 12:05 - GMT 09:05 تارخ النشر: الأحد 26 رمضان 1439 هـ - 10 يونيو 2018 KSA 11:30 - GMT 08:30 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بيكر هيوز: عدد الحفارات عند أعلى مستوياته منذ مارس 2015 PDF اطبع حجم الخط عبدالعزيز المقبل كاتب اقتصادي مختص في الصناعة النفطية يشير إلى تراجع طفيف لخامي برنت ونايمكس خلال الأسبوع الماضي.