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بيكر هيوز: عدد الحفارات عند أعلى مستوياته منذ مارس 2015

المصدر: العربية.نت
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عبدالعزيز المقبل كاتب اقتصادي مختص في الصناعة النفطية يشير إلى تراجع طفيف لخامي برنت ونايمكس خلال الأسبوع الماضي.

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